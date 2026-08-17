Gujarat Natural Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Gujarat Natural Resources präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.74 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gujarat Natural Resources 0.150 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Gujarat Natural Resources 57.2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 70.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33.6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch