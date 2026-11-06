Gujarat Natural Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gujarat Natural Resources lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 102.0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86.5 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch