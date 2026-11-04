Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 13.20 INR, nach 12.18 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals im vergangenen Quartal 27.73 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40.90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals 19.68 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch