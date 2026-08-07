Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals legte Quartalsergebnis vor

Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21.22 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5.65 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39.79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.38 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch