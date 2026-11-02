Gujarat Mineral Development stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gujarat Mineral Development hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.37 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 14.65 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gujarat Mineral Development im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 71.15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.03 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5.28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch