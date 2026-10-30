Gujarat Lease Financing mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gujarat Lease Financing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.01 INR. Im Vorjahresquartal hatte Gujarat Lease Financing ebenfalls ein EPS von 0.010 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gujarat Lease Financing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 1.1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch