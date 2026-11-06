Gujarat Kidney And Super Speciality verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gujarat Kidney And Super Speciality hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.74 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.340 INR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 194.61 Prozent auf 380.9 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 129.3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch