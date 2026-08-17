Gujarat Kidney And Super Speciality informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gujarat Kidney And Super Speciality hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.66 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.610 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gujarat Kidney And Super Speciality 342.9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 124.70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 152.6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch