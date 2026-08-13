Gujarat Industries Power: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gujarat Industries Power hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10.17 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.99 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.72 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch