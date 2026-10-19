Gujarat Hotels: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Gujarat Hotels lud am 16.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3.16 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6.22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.7 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch