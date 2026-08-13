Gujarat Gas vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gujarat Gas präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10.67 INR gegenüber 4.76 INR im Vorjahresquartal.

Gujarat Gas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 95.45 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 146.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 38.71 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch