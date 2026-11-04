Gujarat Flurochemicals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gujarat Flurochemicals hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22.11 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gujarat Flurochemicals ein EPS von 16.31 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45.45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.60 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 12.10 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch