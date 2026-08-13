Gujarat Flurochemicals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Gujarat Flurochemicals hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 20.17 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 16.75 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 15.88 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gujarat Flurochemicals 12.81 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch