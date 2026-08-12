Gujarat Fluorochemicals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gujarat Fluorochemicals äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.68 INR, nach -0.740 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.80 Prozent auf 11.2 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch