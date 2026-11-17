Gujarat Fluorochemicals hat am 14.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2.62 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gujarat Fluorochemicals 1.33 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 686.87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei -58.1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch