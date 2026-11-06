Gujarat Craft Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gujarat Craft Industries äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.26 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1.08 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 526.0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 18.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 444.9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch