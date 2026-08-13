Gujarat Craft Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gujarat Craft Industries veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.12 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.870 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Gujarat Craft Industries im vergangenen Quartal 438.9 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7.69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gujarat Craft Industries 475.4 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch