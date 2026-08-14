Gujarat Automotive Gears gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gujarat Automotive Gears hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 4.01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gujarat Automotive Gears 3.03 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.18 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.01 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch