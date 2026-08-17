Gujarat Apollo Industries legte Quartalsergebnis vor

Gujarat Apollo Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.62 INR gegenüber 0.980 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gujarat Apollo Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 9.97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 99.8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 110.8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch