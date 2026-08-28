Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor A hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 39.55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 166.5 Millionen CNY im Vergleich zu 275.4 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch