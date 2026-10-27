Guizhou Zhenhua E-chem A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Guizhou Zhenhua E-chem A äusserte sich am 24.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0.22 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.230 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 788.9 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 122.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 353.9 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch