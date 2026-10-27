Guizhou Red Star Developing mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Guizhou Red Star Developing hat am 24.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.20 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.080 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18.97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 528.5 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 628.8 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch