Guizhou Panjiang Refined Coal: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Guizhou Panjiang Refined Coal hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.08 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Guizhou Panjiang Refined Coal noch ein Gewinn pro Aktie von -0.010 CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.77 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33.43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Guizhou Panjiang Refined Coal einen Umsatz von 2.08 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch