Guizhou Guihang Automotive Components stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guizhou Guihang Automotive Components hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.14 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Guizhou Guihang Automotive Components 0.070 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16.38 Prozent auf 740.0 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 635.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch