|
03.09.2026 06:37:00
Guizhou Broadcasting TV Information Network CoLtd Registered A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Guizhou Broadcasting TV Information Network CoLtd Registered A äusserte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.23 CNY ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Guizhou Broadcasting TV Information Network CoLtd Registered A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.230 CNY in den Büchern gestanden.
Guizhou Broadcasting TV Information Network CoLtd Registered A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 282.7 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 337.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX stabil -- Asiens Börsen auf Erholungskurs
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag etwas fester. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien steht die Börsenampel am Donnerstag auf Grün.