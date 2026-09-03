Guizhou Broadcasting TV Information Network CoLtd Registered A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Guizhou Broadcasting TV Information Network CoLtd Registered A äusserte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.23 CNY ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Guizhou Broadcasting TV Information Network CoLtd Registered A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.230 CNY in den Büchern gestanden.

Guizhou Broadcasting TV Information Network CoLtd Registered A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 282.7 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 337.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch