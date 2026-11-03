Guizhou Broadcasting TV Information Network CoLtd Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Guizhou Broadcasting TV Information Network CoLtd Registered A präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Guizhou Broadcasting TV Information Network CoLtd Registered A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.20 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.210 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.49 Prozent auf 274.3 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 278.5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch