Guinness Anchor Bhd zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Guinness Anchor Bhd hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.23 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.370 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17.82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 539.1 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 656.1 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch