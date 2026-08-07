Guinness Anchor Bhd vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Guinness Anchor Bhd präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.17 MYR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.270 MYR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Guinness Anchor Bhd mit einem Umsatz von insgesamt 434.8 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 539.7 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 19.45 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch