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Guidewire Software Aktie 14751919 / US40171V1008

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05.06.2026 03:31:19

Guidewire Software, Inc. Bottom Line Falls In Q3

Guidewire Software
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(RTTNews) - Guidewire Software, Inc. (GWRE) revealed a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $16.47 million, or $0.19 per share. This compares with $45.99 million, or $0.54 per share, last year.

Excluding items, Guidewire Software, Inc. reported adjusted earnings of $69.65 million or $0.82 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 26.9% to $372.54 million from $293.51 million last year.

Guidewire Software, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $16.47 Mln. vs. $45.99 Mln. last year. -EPS: $0.19 vs. $0.54 last year. -Revenue: $372.54 Mln vs. $293.51 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 396 M To $ 406 M Full year revenue guidance: $ 1.460 B To $ 1.470 B

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Short 14’201.86 13.77 SZEB1U
Short 14’711.66 8.96 SBB9HU
SMI-Kurs: 13’341.27 04.06.2026 17:30:15
Long 12’829.74 19.44 SA2BCU
Long 12’558.16 13.91 SW7BAU
Long 12’019.96 8.93 SDMB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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