Guided Therapeutics präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 50.0 Prozent auf 0.1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch