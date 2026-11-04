Guerrilla RF mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Guerrilla RF hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.35 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.060 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 60.57 Prozent auf 10.1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch