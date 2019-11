Günther erwartet auf CDU-Parteitag Ablehnung einer Urwahl zur K-Frage

Von Andrea Thomas

LEIPZIG (Dow Jones)--Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther erwartet vom CDU-Bundesparteitag eine "breite" Ablehnung des Antrags der Jungen Union zur Urwahl eines Kanzlerkandidaten.

Vor Beginn des zweitägigen Parteitags in Leipzig sagte der CDU-Politiker, er kenne kaum jemanden, der das richtig finde und er gehöre auch nicht dazu. "Wir können uns bei der SPD angucken, dass Urwahl nichts ist, was nach aussen positiv wirkt", so Günther. Auch müssten CDU und CSU einen gemeinsamen Kandidaten aufstellen.

Ähnlich äusserte sich die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner. "Wir sehen ja, wie es läuft bei der SPD - nämlich abschreckend. Das heisst, ein Kandidaten-Casting machen noch nicht mal die Hälfte der Parteimitglieder mit", sagte sie zum Fernsehsender Welt/ N24 . "Insofern sagen wir, wir sind gut mit dem gefahren, wie wir es bisher gemacht haben."

Die Junge Union möchte, dass sich die rund 1.000 Delegierten des CDU-Parteitags für eine Urwahl zur Bestimmung des nächsten Kanzlerkandidaten entscheiden. Dieser Antrag war als Affront gegen die CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gewertet worden. Denn traditionell liegt das Erstzugriffsrecht für die Kanzlerkandidatur beim CDU-Chef.

Günther wies zudem Spekulationen ein vorzeitiges Ende der grossen Koalition und eine CDU-geführte Minderheitenregierung unter Friedrich Merz zurück. Solch ein Gedankenspiel hatte der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand der Unionsfraktion, Christian von Stetten (CDU), am Donnerstag im ZDF vorgestellt.

"Ich will mich an diesem Sandkastenspiel nicht beteiligen, wie da was funktionieren kann", so Günther. Es gebe ein klares Verfahren. "Da wird die Parteivorsitzende ein sehr gewichtiges Wörtchen auch darüber mitreden. Das war in der CDU immer so, das ist so, das muss auch mit der CSU besprochen werden. Von daher sind die Verfahren da gut geregelt."

Günther betonte, dass die CDU auf dem Parteitag mit Inhalten punkten und ihr Wirtschaftsprofil schärfen sollte. Die Partei sollte zeigen, dass sie Lust auf das Regieren hätte. Personaldebatten sollten und werden seiner Ansicht nach keine Rolle auf dem Parteitag spielen. Inhaltliche Beiträge von Merz seien willkommen, denn er sei ein unglaublich kluger Kopf. Allerdings stünde es ihm nicht gut an, wenn er andere Personen madig mache, sagte Günther mit Verweis auf Merz Angriff auf die Arbeit der Bundesregierung.

Auch lobte er, dass Kramp-Karrenbauer es in ihrem ersten Amtsjahr als Parteivorsitzende geschafft habe, die Flügel zusammenzubringen. Wo viel gearbeitet werde, würden auch Fehler gemacht werden, so Günther. Dies habe auch Kramp-Karrenbauer vor dem Parteitag eingestanden.

