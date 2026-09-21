Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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21.09.2026 13:26:38
Günstig oder wertlos? Jetzt eskaliert die Vonovia-Wette
Vonovia fällt auf ein Mehrjahrestief, Anleger zahlen nur noch 38 Cent je Euro Substanz. Ist die Aktie jetzt ein historisches Schnäppchen oder uninvestierbar?Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Finanzen
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