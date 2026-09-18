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18.09.2026 06:37:00
Gubre Fabrikalari TAS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Gubre Fabrikalari TAS hat am 15.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 1.72 TRY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gubre Fabrikalari TAS noch ein Gewinn pro Aktie von 2.86 TRY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gubre Fabrikalari TAS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63.97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.87 Milliarden TRY im Vergleich zu 8.46 Milliarden TRY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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