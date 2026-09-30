Guaranty Trust vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Guaranty Trust hat am 28.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0.19 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.190 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 340.2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 391.5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch