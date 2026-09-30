Guaranty Trust stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guaranty Trust hat am 28.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.19 USD. Im Vorjahresquartal hatte Guaranty Trust ebenfalls ein EPS von 0.190 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Guaranty Trust mit einem Umsatz von insgesamt 390.9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 339.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15.10 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch