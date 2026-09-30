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30.09.2026 06:37:00
Guaranty Trust präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Guaranty Trust hat am 28.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 5.29 NGN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5.89 NGN je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guaranty Trust in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 534.26 Milliarden NGN im Vergleich zu 537.15 Milliarden NGN im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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