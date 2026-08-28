Guangzhou Zhujiang Industrial Development stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guangzhou Zhujiang Industrial Development gab am 27.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0.02 CNY gegenüber 0.010 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Guangzhou Zhujiang Industrial Development im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 416.6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 395.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch