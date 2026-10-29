Guangzhou Tongda Auto Electric A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Guangzhou Tongda Auto Electric A lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.10 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.070 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Guangzhou Tongda Auto Electric A im vergangenen Quartal 284.7 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guangzhou Tongda Auto Electric A 250.7 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch