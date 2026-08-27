Guangzhou Shipyard International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Guangzhou Shipyard International hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.31 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16.79 Prozent auf 5.43 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.53 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch