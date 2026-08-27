Guangzhou Shipyard International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Guangzhou Shipyard International hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.36 HKD, nach 0.260 HKD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.26 Milliarden HKD – eine Minderung von 11.23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.05 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch