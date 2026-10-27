Guangzhou Port Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Guangzhou Port Company hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde mit 0.03 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.030 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24.62 Prozent zurück. Hier wurden 3.21 Milliarden CNY gegenüber 4.25 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch