Guangzhou Pharmaceutical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Guangzhou Pharmaceutical hat am 20.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.20 CNY vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.93 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.05 Milliarden CNY ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1.83 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 1.74 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Guangzhou Pharmaceutical in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3.53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 77.45 Milliarden CNY im Vergleich zu 74.81 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch