Guangzhou Pharmaceutical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Guangzhou Pharmaceutical lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.24 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Guangzhou Pharmaceutical 0.490 CNY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guangzhou Pharmaceutical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.99 Milliarden CNY im Vergleich zu 19.77 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch