Guangzhou Pharmaceutical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Guangzhou Pharmaceutical hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.28 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Guangzhou Pharmaceutical 0.530 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.25 Milliarden HKD – ein Plus von 7.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guangzhou Pharmaceutical 21.60 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch