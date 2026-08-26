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26.08.2026 06:37:00
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A äusserte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.32 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A -0.120 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.53 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1.53 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.325 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 1.53 Milliarden CNY gesehen.
Redaktion finanzen.ch
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