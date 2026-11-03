Guangzhou Jet Bio-Filtration A präsentierte Quartalsergebnisse

Guangzhou Jet Bio-Filtration A hat am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.09 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.080 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 147.5 Millionen CNY – ein Plus von 13.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guangzhou Jet Bio-Filtration A 130.0 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch