Guangzhou Hexin Instrument A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Guangzhou Hexin Instrument A veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.17 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guangzhou Hexin Instrument A -0.150 CNY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.6 Millionen CNY – eine Minderung von 24.18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20.5 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch