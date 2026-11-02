Guangzhou Hexin Instrument A präsentierte Quartalsergebnisse

Guangzhou Hexin Instrument A hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.14 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0.270 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32.77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.6 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 17.0 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch