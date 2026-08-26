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26.08.2026 06:37:00
Guangzhou Guangri Stock hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Guangzhou Guangri Stock liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Guangzhou Guangri Stock die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0.14 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Guangzhou Guangri Stock 0.270 CNY je Aktie verdient.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5.65 Prozent auf 1.76 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.87 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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